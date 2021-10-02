Юные куряне могут бесплатно отдохнуть в санатории

Путевка положена детям в возрасте от семи до 17 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет соцзащиты Курска напоминает о возможности бесплатно получить путевку в санатории Курской области «Соловушка» и «Соловьиные зори» и «Санаторий им. И.Д. Черняховского» для детей в возрасте от семи до 17 лет включительно.

Ближайшие заезды:

Санаторий "Соловушка" - с 6 по 26 октября и с 29 октября по 18 ноября.

Курский областной санаторий "Соловьиные зори" - с 26 октября по 15 ноября.

"Санаторий им. И.Д. Черняховского" с 25 октября по 14 ноября.

Путевку можно получить в комитете социальной защиты населения Курска (ул. Пигорева, д.2/17, каб. №12) в понедельник и пятницу с 9.00 до 13.00; в среду с 14.00 до 18.00.

По телефону (4712)32-54-79 ответят на вопросы о необходимы документах.

Во время пребывания в санаторно-оздоровительном лагере дети проходят курс обследования и лечения, во время учебного года проводятся школьные занятия. В свободное время организован досуг.