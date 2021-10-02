Для курян открыли "горячие линии" по призыву

Призыв продлится до конца года Фото: Из архива КП.

С 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря.

В военном комиссариате Курской области заработали телефоны «горячей линии», по которым можно получить квалифицированные ответы по вопросам призыва на военную службу.

Родители и призывники могут обратиться по телефонам:

- штаб Западного военного округа (дежурная служба): 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06; начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70;

- интернет-приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и Военного следственного управления Следственного комитета России по Западному военному округу: www.gvsu.gov.ru

- военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа: 8-495-917-13-45;

- военный комиссар Курской области: 8 (4712) 70-07-46; юридическое отделение: 8 (4712) 70-07-63; отделение по работе с гражданами: 8 (4712) 70-07-62; дежурная служба: 8 (4712) 70-07-51;

- консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11.