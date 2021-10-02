На четырех курян составили протоколы за отсутствие масок

Проверки проходят в торговых центрах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим усилен контроль за соблюдением масочного режима в торговле.

Сотрудники комитета экономического развития города Курска совместно с представителями городского управления по делам ГО и ЧС и полиции обследовали два крупных торговых центра.

Посетителям магазинов, не соблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы об административном правонарушении составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают. На этот раз сотрудники полиции составили четыре административных материала.

Сотрудникам магазинов, охранникам и администраторам регулярно напоминают о том, что посетителей необходимо предупреждать о соблюдении масочного режима, отметили в мэрии.