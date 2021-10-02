В Курске откроют «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

В регионе растет заболеваемость ковид и ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области 4 октября открывает «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Врачи-эпидемиологи ответят курянам на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники Управления также дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей от простуд, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Консультирование будет проходить с 4 по 19 октября в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Телефон горячей линии в Курске (4712) 58-71-86.

Кроме того, круглосуточно свои вопросы куряне могут задавать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).