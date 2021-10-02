В Курске продолжают подключать отопление

Дома подключают к теплу поэтапно Фото: Светлана ВОЛКОВА

К отоплению в Курске подключен 881 многоквартирный дом, сообщили в мэрии:

- 2 октября тепло начнет поступать в 81 многоквартирный дом на улицах Пирогова, Тракторной, Дейнеки, Ольшанского, Заводской, Комарова, Пигорева, Конорева, Ольшанского, 3-м и 4-м Моковских переулках.

К теплоснабжению подключат 97 многоквартирных домов, расположенных по улицам Ленина, Радищева, Мыльникова, Косухина, проспектам Хрущева, Дружбы, Энтузиастов, проезду Сергеева.

Напоминаем, «горячая линия» по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80, 51-92-91.

В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.

В Центральном округе - по телефонам 70-22-94, 70-22-86.

В Сеймском округе «горячая линия» работает по телефонам 37-01-06, 32-00-31.

В Железнодорожном округе – 26-12-75, 26-09-34.