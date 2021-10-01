Более 400 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Всего в Курской области необходимо привить не менее 712 тысяч жителей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. По последним данным, первым компонентом привито 401 067 человек. Это 56,3% от планируемого к вакцинации количества граждан. Полностью вакцинацию завершили 383 983 курянина. Всего в Курской области необходимо привить не менее 712 тысяч жителей. С начала вакцинации иностранных граждан в нашем регионе привились уже 699 человек - это студенты и трудовые мигранты.

По информации областного кожвендиспансера, в последнее время в регионе вакцинируют в среднем в день около 1200 человек вторым компонентом и около 1 500 человек - первым компонентом.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, Central Park – с 11:00 до 19:00, «Европе» – с 12:00 до 20:00 без перерыва и выходных.