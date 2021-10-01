Курский СК проводит проверку по факту исчезновения подростка

Организованы поисковые мероприятия

Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку по факту исчезновения 14-летнего подростка. В ходе проверки установлено, что Алясов Роман, проживающий в Глушковском районе на улице Елизаветовка, вышел из дома 30 сентября в 14:30 и назад не вернулся.

Пропавшему на вид 16-17 лет, рост 167 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые. Одет в спортивные штаны черного цвета, черные резиновые шлепки.

Организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СУ СК России по Курской области, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.