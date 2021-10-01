Куряне могут пройти опрос о развитии общественного транспорта

Пройти опрос можно онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается опрос жителей о развитии общественного транспорта. Пройти его можно по ссылке: https://clck.ru/XfDwu. Цель – определить, каким хотят видеть наземный транспорт пассажиры, какие направления востребованы у горожан. Пока проголосовали четыре тысячи человек. Большинство курян акцентируют внимание на важности соблюдения графика движения и частоте работы транспорта.

- По просьбам курян корректируется график движения автобусов. Внесены изменения в расписание автобусов по маршрутам №4, 6, 39, 40, 41, 60 и 94. Планируются дополнительные рейсы в микрорайон Волокно. Автобусы большой вместимости будут ходить с интервалом 15-20 минут до 22:00. В дальнейшем перечень таких маршрутов планируется расширить, - сказали в мэрии.