В Курске проверят соблюдение масочного режима в транспорте

Под особый контроль возьмут работу перевозчиков по дезинфекции транспорта, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В общественном транспорте будут усилены меры по контролю за соблюдением требований режима «Повышенная готовность», сообщили в администрации региона.

В связи с увеличением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, департамент пассажирского транспорта Курска рекомендует жителям города не пренебрегать превентивными мерами – использовать средства защиты органов дыхания при поездках в общественном транспорте.

В ближайшую неделю представители администрации Курска совместно с сотрудниками полиции проведут ряд контрольных мероприятий за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Под особый контроль будет взята работа перевозчиков по дезинфекции подвижного состава.

Накануне проверка прошла на муниципальном предприятии «Курскэлектротранс»: вечерняя дезинфекция выполняется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Помимо этого, все водители проходят ежедневный медицинский осмотр. При наличии признаков ОРВИ и повышенной температуры водители не допускаются к работе.