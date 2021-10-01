Фото: ГУ МЧС Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Под Курском нашли немецкую минометную мину, сообщили в ГУ МЧС. Сообщение об обнаружении боеприпаса в деревне Ишутино Рыльского района поступило в «Службу спасения» 30 сентября.

На место происшествия выехали спасатели отдела планирования проведения специальных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Саперы изъяли минометную мину калибром 81 мм немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения.