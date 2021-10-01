За сутки коронавирусом заболели 217 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1850 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 1 октября, в Курской области всего зарегистрировано 57846 (+217) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1850 человек, на ИВЛ – 140 (5 – инвазивная, 135 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1457 человек (+6; мужчина 70 лет, женщины 49, 58, 64, 79, 85 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:

г. Курск +125

г. Железногорск +18

Курский +11

Солнцевский +10

Горшеченский +6

Мантуровский +6

Курчатовский +4

г. Льгов +4

Суджанский +4

Тимский +4

г. Обоянь +3

Пристенский +3

Советский +3

г. Суджа +3

Черемисиновский +3

Беловский +2

Конышевский +2

г. Дмитриев +1

Медвенский +1

Октябрьский +1

г. Фатеж +1

Фатежский +1

г. Щигры +1.