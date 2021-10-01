За сутки коронавирусом заболели 217 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1850 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба на 1 октября, в Курской области всего зарегистрировано 57846 (+217) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1850 человек, на ИВЛ – 140 (5 – инвазивная, 135 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 1457 человек (+6; мужчина 70 лет, женщины 49, 58, 64, 79, 85 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:
г. Курск +125
г. Железногорск +18
Курский +11
Солнцевский +10
Горшеченский +6
Мантуровский +6
Курчатовский +4
г. Льгов +4
Суджанский +4
Тимский +4
г. Обоянь +3
Пристенский +3
Советский +3
г. Суджа +3
Черемисиновский +3
Беловский +2
Конышевский +2
г. Дмитриев +1
Медвенский +1
Октябрьский +1
г. Фатеж +1
Фатежский +1
г. Щигры +1.