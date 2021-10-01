Курянина поймали на ложном доносе

В суд передано уголовное дело против 39-летнего курянина. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По данным следствия он 14 февраля обратился в отдел полиции с заявлением, в котором указал, что ранее его знакомый мужчина совершил против него преступление - угрожал убийством.

- В ходе процессуальной проверки установлено, что факт совершения мужчиной преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, не нашел своего подтверждения, вследствие чего сотрудником отдела полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в СК.

Заведомо ложный донос обвиняемый совершил с целью оговора ранее знакомого мужчины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.