Смертельное ДТП под Курском: легковушка влетела в КАМАЗ

ДТП произошло на трассе М-2 Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 30 сентября около половины одиннадцатого вечера. 21-летний водитель ВАЗ ехал по трассе "М-2 Крым" со стороны Москвы в сторону Курска.

На 485-м километре при повороте на автодорогу "Фатеж-Золотухино" ВАЗ влетел в КАМАЗ, за рулем которого был 27-летний водитель. КАМАЗ ехал во встречном направлении. В результате аварии автомобили загорелись. Водитель и 22-летний пассажир ВАЗа погибли на месте ДТП.

Полиция выясняет причины аварии, сообщили в УМВД региона.