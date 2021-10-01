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Происшествия1 октября 2021 9:24

Смертельное ДТП под Курском: легковушка влетела в КАМАЗ

Автомобили вспыхнули от удара
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло на трассе М-2

ДТП произошло на трассе М-2

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 30 сентября около половины одиннадцатого вечера. 21-летний водитель ВАЗ ехал по трассе "М-2 Крым" со стороны Москвы в сторону Курска.

На 485-м километре при повороте на автодорогу "Фатеж-Золотухино" ВАЗ влетел в КАМАЗ, за рулем которого был 27-летний водитель. КАМАЗ ехал во встречном направлении. В результате аварии автомобили загорелись. Водитель и 22-летний пассажир ВАЗа погибли на месте ДТП.

Полиция выясняет причины аварии, сообщили в УМВД региона.