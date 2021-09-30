Мониторинг проводится регулярно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В торговых центрах Курска прошел масочный рейд. Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области совместно с сотрудниками полиции провели очередной мониторинг. Они посетили «МегаГРИНН», Central Park и «Европу» на Московской площади.

Среди продавцов нарушителей не обнаружено. Однако с некоторыми из них сотрудники комитета провели разъяснительную беседу о том, как правильно носить маску и общаться с покупателями, если они отказываются ее использовать. Полиция может составлять протоколы на посетителей, нарушающих режим.

Мониторинг проводится регулярно. Курян просят внимательнее относиться к вопросам безопасности. Нарушение требований влечет за собой штрафы, однако куда страшнее заболеть или заразить окружающих.