Курянина будут судить за коммерческий подкуп

Следствием собрана достаточная доказательственная база Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника коммерческой организации. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

Курянин являлся уполномоченным лицом по вопросам строительного контроля и проверки объемов выполненных работ. 6 апреля 2021 года он получил от сотрудника, действующего в интересах подрядчика, 280 тысяч рублей за решение вопроса о приемке строительных работ, которые полностью выполнены не были.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.