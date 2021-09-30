В Курске продолжают подключать к отоплению жилой сектор

К вечеру 29 октября в Курске тепло дали в 220 многоквартирных дома Фото: Яна ШЕЛЕСТ

К вечеру 29 октября в Курске тепло дали в 220 многоквартирных дома. Сегодня тепло начнет поступать в 60 домов на улицах Вокзальной, Бутко, Интернациональной, Октябрьской, Маяковского, Республиканской, Союзной, Каширцева, 2-й Рабочей, Станционной, Краснознаменной, Привокзальной площади.

Также сегодня к отоплению подключат 158 многоквартирных домов, включая пять общежитий КГУ и КГМУ на улицах Школьной, 1-й Пушкарной, Ломакина, К. Маркса, Запольной, Скорятина, Павлуновского, 50 лет Октября, Фатежской, Аэродромной, Л. Толстого, Димитрова, Почтовой, Уфимцева, Хуторской, Никитской, Кирова, Можаевской, М. Горького, К. Зеленко, Челюскинцев, Володарского, Лысая гора, Мирной, Мирном проезде, Московском проезде, Ямской, Ахтырской, Садовой, Гоголя, Красный Октябрь, Блинова, проспекте Хрущева, 2-м Запольном переулке, 2-м Воротнем переулке.

К отоплению сегодня будут подключаться и 103 многоквартирных дома на проспекте Ленинского Комсомола, улицах Энгельса, Литовской, 3-й Песковской, Менделеева, Сумской, Моковской, Крюкова, Ясной, пос. Аккумулятор, Широкой, пер. 1-й Ольховский, ст. Рышково, Магистральный проезд, 1-и м 2-м Промышленных переулках.

«Горячая линия» по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80, 51-92-91.