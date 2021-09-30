В Курской области ночью ожидаются заморозки

Температура ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем +9…+14 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 30 сентября и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем +9…+14. Метеорологическая дальность видимости 3000- 5000 метров.

Туман значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Спасатели напоминают, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.