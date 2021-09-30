С 4 октября в Курске будут отключать свет

Отключения запланированы в двух округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 4 по 8 октября в Курске будут отключать свет. Без электроэнергии останется несколько улиц. Отключения запланированы:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 4 по 8 октября с 9-00 до 15-30: Велюровая, Тракторная, Сумская 5, Энгельса 105, Моковская 2,2а,2б,2в,2г, ПЛК 55, 57а, 59а, Широкая 1, 3, 5, 8, 1-й Ольховский переулок 3, 5, 7, 2-й Ольховский переулок 30, 3-я Гуторовская 29-37, 18-32, 4-я Гуторовская 1-43, 6-38, ул. Гуторовская 55А, 55Б.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

6 октября с 13-30 до 16-30: Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К.

Тел. для справок: 26-32-10.