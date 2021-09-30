С начала года добровольцы потушили 149 пожаров

Добровольцы помогают тушить огонь в отдаленных районах Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В регионе создано более 650 общественных объединений добровольной пожарной охраны: 65 добровольных пожарных команд и 592 дружины общей численностью более 12 тысяч человек. В августе закуплено 96 мотопомп, планируется поставка двух прицепов.

Развитие добровольной пожарной охраны позволило обеспечить противопожарное прикрытие более 11% сельских населенных пунктов, считают в МЧС.

В этом году подразделения добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 149 пожаров и 1 905 раз принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил.

В поселке Возы Поныровского района создан отдельный пост пожарной охраны в составе 11 человек и двух единиц техники, что позволило прикрыть территорию района на 100%.

Добровольным пожарным Курской области обеспечены социальные гарантии, расширен круг лиц, подлежащих страхованию, определен порядок и объем подготовки работников ДПО и добровольных пожарных.