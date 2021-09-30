В Курской области растет заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю слегло более 10 тысяч курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области заболеваемость ОРВИ имеет тенденцию к росту, заболеваемость гриппом не регистрируется, сообщает Роспотребнадзор региона.

За прошедшую неделю (с 20 по 26 сентября) в целом по области зарегистрировано 10083 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, что больше на 3,4% (или 332 случая), чем на предыдущей неделе (9751 случай). В основном болеют дети - 60,6%.

- Ожидается дальнейший рост заболеваемости, прежде всего, в детских возрастных группах, в связи с формированием организованных коллективов, а также изменением погодных условий, - отметили в ведомстве.

По данным лабораторного мониторинга сейчас среди населения области циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, циркуляции вирусов гриппа нет.