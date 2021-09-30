Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 14:06

В Курской области растет заболеваемость ОРВИ

Росотребнадзор прогнозирует дальнейшее увеличение числа зараженных
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За минувшую неделю слегло более 10 тысяч курян

За минувшую неделю слегло более 10 тысяч курян

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области заболеваемость ОРВИ имеет тенденцию к росту, заболеваемость гриппом не регистрируется, сообщает Роспотребнадзор региона.

За прошедшую неделю (с 20 по 26 сентября) в целом по области зарегистрировано 10083 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, что больше на 3,4% (или 332 случая), чем на предыдущей неделе (9751 случай). В основном болеют дети - 60,6%.

- Ожидается дальнейший рост заболеваемости, прежде всего, в детских возрастных группах, в связи с формированием организованных коллективов, а также изменением погодных условий, - отметили в ведомстве.

По данным лабораторного мониторинга сейчас среди населения области циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, циркуляции вирусов гриппа нет.