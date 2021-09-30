Жительницу Брянской области задержали за кражу в курском регионе

Подозреваемой грозит срок Фото: Из архива КП.

В мае этого года в Золотухинском районе в полицию обратилась курянка с заявлением, что у нее из дома украли деньги и ювелирные украшения. Вернувшись после работы на огороде, владелица не сразу заметила следы постороннего вторжения, но ее насторожил небольшой беспорядок в шкафу. Тогда и обнаружилась пропажа ценностей. Подозрительных людей в это время она не видела, что осложняло розыск подозреваемых. Но оперативная работа по преступлению продолжилась и дала свои результаты. Полицейским удалось выяснить, что к краже причастна ранее судимая 30-летняя жительница Брянской области. Оперативники уголовного розыска не только точно установили личность злоумышленницы, но и определили ее место жительства в соседней области. В ходе служебной командировки женщину задержали и доставили в курский регион.

Фигурантка созналась в краже. В тот день она приехала в район для торговли мелким товаром и проходила по домам с предложениями о продаже. Зайдя в дом курянки, поняла, что хозяева отлучились, не заперев дверь. После недолгих поисков обнаружила и украла больше 60 тысяч наличными и золотые украшения, которые потом продала. Общий ущерб составил почти 90 тысяч рублей.

Решается вопрос о ее аресте на время следствия. Также женщину проверят на причастность к аналогичным преступлениям.