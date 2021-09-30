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Происшествия30 сентября 2021 13:34

Под Курском из-за пожара эвакуировали пять человек

В квартире горел диван
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение поступило в МЧС вечером 29 сентября

Сообщение поступило в МЧС вечером 29 сентября

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:43 29 сентября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Садовая в Курчатове.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №7 Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 17:50 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:52, ликвидировано в 17:53.

В результате пожара в комнате сгорел диван. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек, пять человек эвакуировали.