В Курске легковушки столкнулись "паровозиком"

В областном центре ежедневно происходят аварии
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ДТП произошло 29 сентября примерно в 22 часа 15 минут на улице Интернациональная, 69 в Курске.
41-летняя водитель, управляя «Опель Астра», врезалась в автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 27-летний водитель.
"Рено" ехал по улице Интернациональная со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Вокзальная. От удара "Рено Логан" по инерции продолжил движение и врезался в впереди движущийся «ВАЗ 2114», за рулем которого был 20-летний водитель.
В результате ДТП водитель «Опеля» получила травмы.