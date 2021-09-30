В Курске легковушки столкнулись "паровозиком"

В областном центре ежедневно происходят аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 29 сентября примерно в 22 часа 15 минут на улице Интернациональная, 69 в Курске.

41-летняя водитель, управляя «Опель Астра», врезалась в автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 27-летний водитель.

"Рено" ехал по улице Интернациональная со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Вокзальная. От удара "Рено Логан" по инерции продолжил движение и врезался в впереди движущийся «ВАЗ 2114», за рулем которого был 20-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Опеля» получила травмы.