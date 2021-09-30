В Курске двух школьников спасли с понтона посреди озера

Звонок в МЧС поступил вечером 29 сентября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

29 сентября в 20:17 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на акватории водоема «Ермошкино озеро», улица 1-я Ламоновская в Курске.

На место происшествия выезжали Аварийно-спасательная служба Курской области, ОГ УГОЧС Курск, Центр ГИМС МЧС России по Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Посреди «Ермошкина озеао» на понтоне были двое подростков, они просили о помощи. Силами АСС Курской области при помощи лодки с понтона спасены двое школьников 14-и и 13-и лет. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Всего в спасательной операции принимали участие 14 человек и пять единиц техники.