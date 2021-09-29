За сутки ковид выявили у 200 курян

В регионе отмечен рост случаев ковид Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки ковид подтвердился у 200 жителей региона. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы более 57 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба за сутки от ковид умерли пять курян - 37-летний мужчина, 55-летняя, 59-летняя, 76-летняя, 82-летняя женщины. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии от ковид в Курской области скончались 1444 человека.