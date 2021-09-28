Под Курском на пожаре погиб 62-летний мужчина

Фото: СК

27 сентября вечером в поселке Горшечном загорелся многоквартирный жилой дом. В результате пожара погиб 62-летний мужчина, проживавший в одной из квартир.

По данному факту Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку. В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что мужчина жил один и злоупотреблял спиртным.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.