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Происшествия28 сентября 2021 18:02

Под Курском на пожаре погиб 62-летний мужчина

ЧП произошло в Горшечном
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: СК

Фото: СК

27 сентября вечером в поселке Горшечном загорелся многоквартирный жилой дом. В результате пожара погиб 62-летний мужчина, проживавший в одной из квартир.

По данному факту Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку. В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что мужчина жил один и злоупотреблял спиртным.

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.