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Происшествия28 сентября 2021 15:33

49-летний курянин зарезал своего знакомого

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемого задержали, он заключен под стражу

Подозреваемого задержали, он заключен под стражу

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Льговского района. Мужчину подозревают в убийстве.

26 сентября 2021 года вечером курянин находился в квартире, расположенной в доме по ул. Советская пос. Селекционный Льговского района со своим 62-летним знакомым. Мужчины повздорили, подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом в шею. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали, он заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.