Под Курском перезахоронили останки советских воинов

Захоронение обнаружили поисковики отряда «Юный пограничник» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Траурная церемония прошла в селе Русаново Черемисиновского района у памятника воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Земле предали останки солдат и мирных жителей, погибших на территории муниципального образования.

Захоронение обнаружили поисковики отряда «Юный пограничник» под руководством Юрия Сухова. Из небытия возвратили двух красноармейцев и двух жителей деревни Плаховки Русановского сельсовета. Имя одного из бойцов удалось установить - Иван Михайлович Хмелевской; второй солдат, к сожалению, остался неизвестным. Определены имена двух сельчан, это братья Александр и Михаил Хмелевские.

Проводить в последний путь солдат и мирных жителей, расстрелянных фашистами, отдать дань памяти павшим пришли родственники погибших, жители села, ученики и юнармейцы Русановской школы. В траурном митинге приняли участие глава района Михаил Игнатов, глава Русановского сельсовета Юрий Дмитриев, военный комиссар района Юрий Репрынцев, председатель местного Совета ветеранов Надежда Гринева.

Участники митинга вспоминали героические подвиги черемисиновцев, говорили о важности и необходимости сохранения памяти о воинах-земляках.