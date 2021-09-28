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Происшествия28 сентября 2021 14:47

В Курской области угнали КАМАЗ с прицепом

Водитель был пьян
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала угонщика

Полиция задержала угонщика

Фото: Из архива КП.

В полицию обратился владелец большегруза с сообщением, что у него угнали транспорт, оставленный на парковке пару часов назад. Дежурная часть передала информацию о розыске машины всем постам.

В это время на автодороге на выезде из Касторенского района сотрудники ДПС оформляли документы участникам дорожно-транспортного происшествия. Полицейские увидели большегруз с прицепом, который резко предпринял попытку разворота, создавая аварийную ситуацию. Сотрудники ГИБДД незамедлительно направились к водителю, требуя остановки. Он не сразу согласился. Но водителя удалось отстранить от управления. В момент его задержания полицейским поступило сообщение о розыске КАМАЗа.

34-летний водитель был пьян. Позднее он рассказал, что под воздействием алкоголя КАМАЗ ему показался массивным, и ему стало интересно, насколько сложно им управлять, поэтому выбор пал именно на этот транспорт. Пока вокруг не было свидетелей, он вскрыл большегруз и уехал. На угнанной машине он собирался отправиться в путешествие в соседнюю область. Когда на дороге увидел полицейских, собирался поменять маршрут.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.