Курянин дал отпор телефонным мошенникам

Курянам советуют вовремя прекратить разговор Фото: Из архива КП.

Молодому человеку из Курчатова позвонил человек, который представился сотрудником полиции из Москвы. Он сообщил, что к нему поступила информация, что на имя курчатовца неизвестная женщина пытается оформить крупный кредит, располагая его данными.

Чтобы задержать эту мошенницу, молодому человеку настоятельно рекомендовали предоставить данные банковских счетов и, действуя по указанию правоохранителя, немедленно начинать оформлять на свое имя кредиты.

Житель Курчатова не растерялся и стал задавать наводящие вопросы: какое подразделение представляет звонивший, по какому адресу находится отдел. Но вместо четких ответов получал неверную информацию. Молодой человек подвергал сомнению каждое слово звонившего, несмотря на грубый тон на другом конце провода и поступающие угрозы. Лже-правоохранитель пытался запугать уголовным преследованием и перезванивал с других номеров.

Несмотря на такое давление, житель Курчатова прекратил разговор и не позволил мошенникам совершить атаку на его счета.

Практика показывает, что как только звонившему мошеннику задают много вопросов, то ответа на них нет, преступники начинают путаться и переходят к угрозам. Однако бояться этого не стоит, потому что никакого воздействия на граждан аферисты не имеют до тех пор, пока сами они не выдают им секретную информацию, пояснили в полиции.