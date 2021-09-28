Курская библиотека имени Фета получит 10 миллионов рублей на модернизацию

Молодежную библиотеку обновят Фото: Светлана ВОЛКОВА

Решением конкурсной комиссии Министерства культуры РФ Центральная городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета Централизованной системы библиотек Курска вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».

Для участия в конкурсном отборе в этом году было подано 414 заявок от 82 регионов. Победителями стали 239 библиотек из 78 регионов.

На модернизацию Центральная городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета получит федеральные бюджетные средства в сумме 10 млн рублей.

Модернизированная модельная Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета станет «Библиотекой возМОЖНОстей», ориентированной на молодого читателя цифровой эпохи.

Учреждение ожидает кардинальная модернизация существующих библиотечных технологий, сервисов и услуг. Будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена современная, комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях, сообщили в администрации Курска.