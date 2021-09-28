Под Курском в ДТП пострадали три человека

Авария произошла в Касторенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 27 сентября примерно в 20 часов 30 минут на 11-м километре автодороги "Курск-Борисоглебск-Касторное" Касторенского района Курской области.

29-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Симбол", ехал со стороны поселка Касторное в сторону села Быково по предварительным данным не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль "Сузуки Лиана", за рулем которого был 41-летний водитель.

- В ДТП водитель автомобиля "Сузуки Лиана" и 50-летний пассажир автомобиля, а также водитель автомобиля "Рено Симбол" госпитализированы с травмами. Водители трезвы, - рассказали в ГИБДД региона.