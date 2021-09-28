В курском креативном пространстве "Веранда" покажут спектакль

29 сентября в 18.00 в креативном пространстве "Веранда" покажут спектакль «Разговор, которого не было».

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Родиона Белецкого.

В спектакле играют воспитанники курского Дворца пионеров и школьников: актер театральной студии «Грани» Никита Широбоков и актер театра-студии «Арлекин» Иван Срывков. Никита Широкобоков не только сыграл в спектакле, но и стал его режиссером-постановщиком.

Регистрация на мероприятия в сообщениях сообщества https://m.vk.com/kpveranda Просьба указывать ФИО, номер телефона, день и площадку, которую хотите посетить. Количество мест ограничено!