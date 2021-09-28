Под Курском насмерть сбили пешехода

Авария произошла вечером 27 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 27 сентября примерно с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут вблизи дома № 32 на улице Заречная поселка Кшенский Советского района Курской области.

- Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 29-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД региона. - В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону 02, 102 или 8(47158) 2-12-02.