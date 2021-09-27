Под Курском экс-полицейских осудили за незаконную торговлю оружием

Преступления совершались с 2011 по 2014 годы Фото: Из архива КП.

Под Курском приговор вынесли бывшим сотрудникам УМВД России по Курской области. Они признаны виновными по п. «а, в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, передача огнестрельного оружия, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 292 УК РФ (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы).

- С 2011 по 2014 год на тот момент полицейские МО МВД России «Касторенский», вводя потерпевших в заблуждение относительно законности своих действий, воровали у них огнестрельное оружие. Потом они продавали его, внося недостоверные сведения в официальные документы, которые дают право на его приобретение, хранение и ношение, - рассказали в СУ СК региона.

Суд дал им шесть и шесть с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три с половиной и четыре с половиной года.