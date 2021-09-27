В курской горбольнице №4 оборудовали кислородом дополнительные койки

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано рекордное число новых больных ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В терапевтическом корпусе Курской городской больницы №4 дополнительно оборудовали кислородом 60 коек. Теперь в учреждении 213 мест, в том числе 20 реанимационных, сообщили в администрации региона.

Число реанимационных коек в этом стационаре планируется увеличить еще на пять. Для этого намерены закупить новое оборудование на сумму около 15 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Всего в Курской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 11 больницах, где развернуто 1 968 коек.