Решение принято на заседании оперштаба Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области усилили меры борьбы с коронавирусом, сообщили в областной администрации. До 15 октября запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других внеурочных мероприятий в образовательных организациях.

Приостановлены занятия в очном формате в учреждениях дополнительного образования детей, за исключением индивидуальных занятий в ДШИ. Прекращается допуск посетителей к больным в стационары, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дома ребенка и детские дома.

«Ситуация сейчас тяжелая. Причем не столько по количеству больных, сколько по тенденциям. В сентябре заболеваемость коронавирусом в регионе выше на 21%, чем в ЦФО, не учитывая Москву и Московскую область, и выше среднероссийского показателя на 31%, не считая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», - отметил главный государственный санитарный врач Курской области Олег Климушин.