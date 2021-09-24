Курянка на иномарке влетела в металлические ворота

ДТП произошло в Курском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 23 сентября примерно в половине шестого вечера.

36-летняя водитель "Инфинити QX 80" ехала по Промышленному проезду деревни Кукуевка Курского района со стороны деревни Цветово.

- По предварительным данным она не справилась с управлением и врезалась в металлические ворота. После этого авто перевернулся и врезался в стоящий «Хонда Аккорд». В результате ДТП 38-летний пассажир «Инфинити QX 80» госпитализирован с травмами, - рассказали в ГИБДД.