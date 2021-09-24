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Происшествия24 сентября 2021 12:31

Курянка на иномарке влетела в металлические ворота

Затем автомобиль перевернулся и врезался в "Хонду"
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в Курском районе

ДТП произошло в Курском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 23 сентября примерно в половине шестого вечера.

36-летняя водитель "Инфинити QX 80" ехала по Промышленному проезду деревни Кукуевка Курского района со стороны деревни Цветово.

- По предварительным данным она не справилась с управлением и врезалась в металлические ворота. После этого авто перевернулся и врезался в стоящий «Хонда Аккорд». В результате ДТП 38-летний пассажир «Инфинити QX 80» госпитализирован с травмами, - рассказали в ГИБДД.