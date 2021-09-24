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Общество24 сентября 2021 10:00

Курские медики смогут дистанционно повысить квалификацию

Доступны программы по телемедицине, технологии проведения ПЦР-тестирования, медицинской статистике и подготовке санитаров
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Обучение пройдут более 200 человек

Обучение пройдут более 200 человек

Фото: Из архива КП.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» у медицинских работников Курской области появились новые возможности для повышения квалификации, сообщает региональный комитет по труду и занятости населения.

По запросу области Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработал программы по телемедицине, технологии проведения ПЦР-тестирования, медицинской статистике и подготовке санитаров. Обучение осуществляется в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий.

Пройти его может любой желающий работник сферы здравоохранения, в том числе предпенсионного возраста, а также те, кто находится в декретном отпуске. Открыт прием заявлений на обучение. Подробную информацию можно узнать в отделе кадров медицинского учреждения.

Ожидается, что в регионе обучение пройдут не менее 200 сотрудников сферы здравоохранения.