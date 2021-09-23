Ремонтные работы планируют завершить до конца 2021 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На железнодорожном вокзале Курска обновляют фасад, сообщили в областной администрации. Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции здания по инвестиционной программе ОАО «РЖД».

В ходе ремонта оштукатурят и покрасят в традиционный терракотовый цвет горельефы, посвященные защитникам Родины. Всего отремонтируют свыше 2,5 тысяч квадратов.

Также на вокзале сейчас реконструируют первую пассажирскую платформу. Здесь уложат новую плитку, установят светодиодное освещение, навигацию, динамические табло, информационные стойки и для экстренной связи, скамьи и урны. Для маломобильных пассажиров оборудуют пандусы и тактильные полосы.

Ремонтные работы на железнодорожном вокзале Курска планируют завершить до конца 2021 года.