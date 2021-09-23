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Экономика23 сентября 2021 9:37

25 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка

Торговля состоится во всех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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Торговля начнется в 8 часов утра

Торговля начнется в 8 часов утра

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В субботу, 25 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2021», сообщили в областной администрации. Следующая состоится 23 октября.

Торговля начнется в 8 часов утра во всех округах областного центра: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». Куряне и гости города смогут купить фрукты, овощи, мясо, кондитерские, хлебобулочные изделия, крупы и мед.

По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: +7 (4712) 70-10-63, 51-25-42.