Торговля начнется в 8 часов утра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В субботу, 25 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2021», сообщили в областной администрации. Следующая состоится 23 октября.

Торговля начнется в 8 часов утра во всех округах областного центра: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». Куряне и гости города смогут купить фрукты, овощи, мясо, кондитерские, хлебобулочные изделия, крупы и мед.

По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: +7 (4712) 70-10-63, 51-25-42.