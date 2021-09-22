Несовершеннолетний получил травмы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Железногорске под Курском водитель сбил на переходе ребенка и скрылся, сообщили в региональном УМВД. ДТП произошло 22 сентября примерно в 12:30 около дома № 9 на улице Никитина.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка, после чего с места ДТП скрылся. Несовершеннолетний получил травмы.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону 02, 102 или 8(47148) 2-64-55.