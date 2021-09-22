80% сотрудников мэрии Курска привились от ковид

Чиновники города выполнили план по вакцинации против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается вакцинация от COVID-19/

Процедуру вакцинации прошли 79,8% муниципальных служащих администрации Курска и 74,55% сотрудников подведомственных учреждений, рассказали в мэрии.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и на Театральной площади доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00, Central Park – с 11.00 до 19.00, «Европе» – с 11.00 до 20.00 без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади действует ежедневно с 9.00 до 17.00.