График приема терапевтов расписан на неделю вперед Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области растет заболеваемость ОРВИ, грипп не регистрируется. Тем не менее, многие куряне уже испытывают трудности с вызовом участкового на дом - "горячие линии" поликлиник хронически заняты или вообще не отвечают. Такая ситуация сложилась в частности с поликлиникой №7, которая обслуживает микрорайон КЗТЗ и часть Северо-Запада. Записи к терапевтам на ближайшие дни также нет - график приема расписан почти на неделю вперед.

- За прошедшую неделю в целом по области зарегистрирован 9751 случай заболевания острыми респираторными инфекциями, что выше уровня прошлой недели на 37,3%. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 66,8%, - рассказали в Роспотребнадзоре региона. - Ожидается дальнейший рост заболеваемости, прежде всего, в детских возрастных группах, в связи с формированием организованных коллективов, а также изменением погодных условий.

Сейчас среди населения области циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует.

Как сообщала ранее КП, в регионе также растет заболеваемость ковид.