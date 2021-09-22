Более 60 курских проектов претендуют на звание «Инновация и изобретение года»

Большая часть проектов - уже внедренные инновационные продукты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская торгово-промышленная палата завершила прием заявок на ежегодный областной конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение года».

Прислано более 60 проектов. Большая их часть - уже внедренные инновационные продукты в сфере промышленных технологий: электростанции конвейерного типа, высоковольтные импульсные генераторы, система извещения о задымлении, цифровая платформа для автоматизации маркетинга и клиентских коммуникаций, защитные решения для медико-биологической отрасли.

Соревнование проходит по трем номинациям:

- «Инновационная идея»;

- «Инновационный проект»;

- «Инновационный продукт».

По информации Курской ТПП, на победу в номинации «Инновационный продукт» претендуют разработки ООО «Парамерус», ООО «Технопост», ООО «БОТТО», ООО «НИИ Электроагрегат», филиала АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК», АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина», ИП Чеботарёв С.А., ЮЗГУ. Лидерами региона по количеству инновационных разработок, представленных на конкурс, стали ЮЗГУ и КГУ. В числе конкурсантов также субъекты малого и среднего бизнеса.

Оценка проектов будет осуществляться по следующим критериям: перспективы развития, планируемые рынки сбыта, конкурентоспособность, наличие ресурсов для реализации проекта, этап разработки, наличие объектов интеллектуальной собственности, эффект от внедрения, срок окупаемости, отметили организаторы.