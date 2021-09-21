Инфекционный корпус курской областной больницы откроют осенью

Помощь может оказываться более трем тысячам пациентам в год Фото: Из архива КП.

Продолжается строительство инфекционного корпуса курской областной больницы. Он будет введен в эксплуатацию осенью этого года, сообщили в администрации региона. Уже завершен монтаж кровли, ведется работа по фасаду, возведению перегородок и инженерных сетей. Строительство ведется круглосуточно, ночью темп работ снижен до допустимого шума.

Инфекционный корпус представляет собой пятиэтажное здание с подземным этажом. Предусмотрены переходные галереи, соединяющие корпус со вспомогательными зданиями и основным зданием областной больницы, санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, помещения для хранения материалов и СИЗ. Корпус рассчитан на 232 койки. В «инфекционке» будут работать около 600 человек, идет набор сотрудников. Помощь может оказываться более 3 тысячам пациентам ежегодно.

После основного этапа строительства будет благоустроена прилегающая территория.