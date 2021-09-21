Курянка лишилась денег, пытаясь продать пальто

Полиция разыскивает мошенников Фото: Из архива КП.

В МО МВД России «Железногорский» обратилась 28-летняя девушка, которая пострадала от мошенников.

Заявительница при помощи популярного сайта хотела продать пальто. После размещения объявления на ее мобильный телефон поступило сообщение от потенциального покупателя. Лже - покупательница пожелала оформить доставку, для этого прислала продавцу ссылку, в которой требовалось подтверждение. Жертве необходимо было ввести данные банковской карты, а также коды из смс, что она и сделала. После проведенной процедуры, девушка получила сообщение о списании денег с ее карты.

Продавец задала вопрос покупательнице, по какой причине произошло списание, на что та ответила, что так должно быть, заверив, что деньги скоро вернутся. Однако сумма так и не поступила, и заявительница вновь решила перейти по той же ссылке. Не чувствуя подвоха, она снова ввела реквизиты своей карты. Таким образом, пытаясь продать товар и получить выгоду, девушка подарила мошенникам 30 000 рублей.

По этому факту проводятся оперативно – розыскные мероприятия, сказали в УМВД.

Стражи порядка напоминают о необходимости быть бдительными при совершении финансовых сделок с малознакомыми людьми - это большой риск. Мошенничество в интернете набирает обороты, и только вы можете обезопасить себя и свои сбережения.