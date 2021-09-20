В Курской области на выборах проголосовало более 40% избирателей

Процесс голосования шел три дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершилось голосование на выборах в Государственную Думу, Курскую областную Думу, в представительные органы местного самоуправления.

- По состоянию на 18.00 часов 19 сентября явка избирателей составила 41,76% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования, - сообщает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика.

В дистанционном электронном голосовании на портале vybory.gov.ru приняли участие более 90% избирателей, внесенных в списки для ДЭГ.

На участках за ходом голосования следили более четырех тысяч наблюдателей от политических партий и кандидатов, Общественной палаты Курской области, а также членов комиссий с правом совещательного голоса.