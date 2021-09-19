К утру 19 сентября скончались еще пять курян с подтвержденным коронавирусом

За сутки в Курской области скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Как сообщили региональный оперштаб 19 сентября, умерли мужчины 52 и 67 лет, а также женщины 62, 84, 88 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев выросло до 1387.

За последний день инфекцию нашли у 173 человека. Всего в регионе зарегистрировано 55 499 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1705 пациентов, на ИВЛ – 101 (10 – инвазивная, 91 – неинвазивная).