Сейчас решается вопрос выделения финансирования Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске модернизируют общественный транспорт. Область вошла в число российских регионов, в которых реализована программа модернизации общественного транспорта, сообщили в областной администрации.

Одно из приоритетных направлений проекта – развитие городского электрического транспорта. Заявка Курской области включает ремонт и восстановление инфраструктуры городского электротранспорта, обновление подвижного состава. Сейчас решается вопрос выделения финансирования.

Программа по модернизации пассажирского транспорта в субъектах РФ реализуется госкорпорацией «ВЭБ.РФ» при поддержке Минтранса и Минфина России. Проект подразумевает строительство и реконструкцию более одной тысячи километров трамвайных путей, обновление более двух тысяч трамваев, более 500 электробусов. Общий объем инвестиций составляет порядка 350 млрд рублей.